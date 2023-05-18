Российская второклассница оказалась в реанимации из-за футбольных ворот

В Забайкальском крае второклассница оказалась в реанимации из-за падения футбольных ворот

В Забайкальском крае второклассница оказалась в реанимации из-за падения футбольных ворот. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По информации издания, восьмилетняя девочка вместе с другими детьми играла на площадке в центре российского поселка Харауз. Школьница забралась на перекладину незакрепленных железных ворот. В это время сверстники раскачивали конструкцию, одна из частей ворот рухнула на голову ребенку.

Несовершеннолетнюю сначала доставили в ближайшую больницу, но позже приняли решение перевезти в Улан-Удэ. Там врачи диагностировали у второклассницы закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она в тяжелом состоянии.

В марте сообщалось, что в Энгельсском районе Саратовской области на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего он впал в кому. У юного россиянина диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.