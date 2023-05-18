Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 18 мая 2023Россия

Российская второклассница оказалась в реанимации из-за футбольных ворот

В Забайкальском крае второклассница оказалась в реанимации из-за падения футбольных ворот

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Забайкальском крае второклассница оказалась в реанимации из-за падения футбольных ворот. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По информации издания, восьмилетняя девочка вместе с другими детьми играла на площадке в центре российского поселка Харауз. Школьница забралась на перекладину незакрепленных железных ворот. В это время сверстники раскачивали конструкцию, одна из частей ворот рухнула на голову ребенку.

Несовершеннолетнюю сначала доставили в ближайшую больницу, но позже приняли решение перевезти в Улан-Удэ. Там врачи диагностировали у второклассницы закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она в тяжелом состоянии.

В марте сообщалось, что в Энгельсском районе Саратовской области на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего он впал в кому. У юного россиянина диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?
Стало известно местонахождение пропавшего сына гендиректора сети «Гемотест»
В российском регионе ввели карантин из-за сибирской язвы
В России объяснили дедлайн Запада по конфликту на Украине для Киева
Российская второклассница оказалась в реанимации из-за футбольных ворот
Вероятность применения истребителей F-16 на Украине оценили
В ДНР заявили о работе над снижением интенсивности обстрелов Донецка
Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом
Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первый квартал 2023 года
Пропавшего сына основателя сети медлабораторий нашли во Владимирской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.