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12:25, 3 апреля 2024Экономика

Ущерб производителя чипов для Apple от землетрясения подсчитали

Убытки компании TSMC от землетрясения на Тайване составят $60 млн

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Экономический ущерб крупнейшего мирового производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) от землетрясения на Тайване составит около 60 миллионов долларов. Убытки компании подсчитал гонконгский новостной портал HK01, пишет РИА Новости.

Ущерб связан с необходимостью эвакуации сотрудников предприятия. Ожидается, что влияние стихийного бедствия на поставщика чипов для американской корпорации Apple будет ограниченным, а эвакуация остановит производство примерно на шесть рабочих часов.

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По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, приостановка работы TSMC из-за землетрясения может затянуться на неделю. «Недельный простой означает дефицит для китайских компаний. Основные покупатели, как Apple, не пострадают, потому что в их сторону отгрузки будут продолжаться», — объяснил эксперт. При этом он спрогнозировал, что при продолжении подземных толчков цены на полупроводники на мировых рынках могут незначительно повыситься.

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня утром в среду, 3 апреля. Эпицентр находился вблизи восточного побережья Тайваня. После для островов японской префектуры Окинава была объявлена угроза цунами высотой три метра. Цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Енагуни, волна дошла до островов Исигаки и Миякодзима.

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