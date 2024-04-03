В горах популярного российского курорта зацвела сакура

В горах сочинского курорта «Роза Хутор» зацвела сакура

В горах сочинской «Розы Хутор» зацвела сакура. Об этом сообщается на официальном сайте популярного российского горнолыжного курорта.

«Несмотря на то что сезон катания в горах Сочи продолжается, а на вершинах еще лежит снег, нежно-розовые цветы пышной пеной украсили деревья японской вишни Саржента на высоте 560 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы смогут полюбоваться цветением сакуры возле главной канатной дороги «Олимпия», у ярмарки с местными товарами Bazar, а также у гостиницы «Эрбелия».

По данным представителей курорта, семь деревьев сакуры были высажены 10 лет назад. С ними работают опытные агрономы.

На другом сочинском курорте «Красная Поляна» захотели принять больше граждан Бахрейна и Саудовской Аравии. По информации АТОР, притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта.