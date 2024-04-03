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16:47, 3 апреля 2024Моя страна

В горах популярного российского курорта зацвела сакура

В горах сочинского курорта «Роза Хутор» зацвела сакура

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В горах сочинской «Розы Хутор» зацвела сакура. Об этом сообщается на официальном сайте популярного российского горнолыжного курорта.

«Несмотря на то что сезон катания в горах Сочи продолжается, а на вершинах еще лежит снег, нежно-розовые цветы пышной пеной украсили деревья японской вишни Саржента на высоте 560 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что туристы смогут полюбоваться цветением сакуры возле главной канатной дороги «Олимпия», у ярмарки с местными товарами Bazar, а также у гостиницы «Эрбелия».

По данным представителей курорта, семь деревьев сакуры были высажены 10 лет назад. С ними работают опытные агрономы.

На другом сочинском курорте «Красная Поляна» захотели принять больше граждан Бахрейна и Саудовской Аравии. По информации АТОР, притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта.

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      Фариза Бацазова
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