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16:22, 3 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии заявили об афере века с участием иноагентов

Папуашвили: кампания против закона об иноагентах в Грузии была аферой века

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Кампания против принятия закона об иностранных агентах в Грузии была аферой века. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, сообщает ТАСС.

Папуашвили прокомментировал в ходе повторного инициирования закона споры вокруг принятия законопроекта в 2023 году. По его словам, информационная кампания против одобрения инициативы была организована при прямом участии иностранных игроков.

«Это была афера века, которая тогда была проведена, когда на все общество был направлен информационный штурм касательно законопроекта», — заявил спикер грузинского парламента. Он добавил, что иностранные силы были непосредственными организаторами кампании.

3 апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе сообщил, что парламент вернется к рассмотрению скандального закона об иноагентах. Он отметил, что аналогичные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии.

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      Юрий Леонов
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