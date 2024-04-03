В Каховке ситуация оказалась на грани критической из-за обстрелов ВСУ

Филипчук: ситуация в Каховке оказалась на грани критической из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в городе Каховка оказалась на грани критической. Об этом сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук, передает Telegram-канал «Херсонка.ру»

«В связи с участившимися артиллерийскими и минометными обстрелами, атаками дронов, начиная с февраля в городе Каховка ситуация усугубилась и сегодня находится на грани критической», — отметил он и подчеркнул, что для ВСУ нет разницы, куда бить, из-за чего под огонь регулярно попадают школы и детские сады.

Филипчук также сообщил, что удары украинских военных уничтожили значительное количество газовых станций и электроподстанций, из-за чего резервы мощностей энергосистемы в округе начали истощаться. По его словам, проводить ремонт также оказывается сложно из-за атак ВСУ по коммунальным бригадам.

Так, 21 марта, в Каховке под огонь украинской армии попал рейсовый автобус. Внутри него находились восемь человек, в числе которых водитель, кондуктор и шесть пассажиров.