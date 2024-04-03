В Китае решили смягчить условия автокредитования для поддержки индустрии

Reuters: Центральный банк Китая пересмотрит размер первого взноса на автокредиты

Центральный банк Китая анонсировал пересмотр условий автокредитования. Смягчить условия решили впервые с 2018 года ради повышения доверия потребителей к крупнейшему в мире автомобильному рынку и поддержки индустрии, сообщает Reuters.

Центробанк может разрешить финансовым учреждениям самостоятельно определять минимальный размер первого взноса на автомобили с бензиновым двигателем, электрокары и гибриды. Сейчас на машины с ДВС первоначальный взнос должен составлять не менее 20, а на прочие автомобили — не менее 15 процентов.

«Финансовые учреждения должны разумно определять первоначальные платежи, условия и процентные ставки по автокредитам на основе кредитоспособности заемщиков и возможностей их погашения», — отмечают представители ЦБ.

Кроме того, банки призвали снизить или отменить штрафы, взимаемые за досрочное погашение кредитов в процессе обмена старых автомобилей на новые. Регулятор пойдет на эти меры, чтобы стимулировать население покупать новые автомобили и поддержать индустрию, в которой жестокая ценовая война и замедление спроса вызвали недовольство как автопроизводителей, так и властей.

Как сообщал ранее Financial Times (FT), cтремительный переход на электромобили в Китае угрожает появлением сотен заводов-зомби, на которых должны были выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Стоимость таких активов уже рухнула, потому что производство на них резко падает. В 2023 году выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в стране упал на 37 процентов по сравнению с пиком 2017 года.