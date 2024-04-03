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12:56, 3 апреля 2024Мир

В Кремле высказались о возможной поездке Путина на G20 в Бразилию

Песков: вопрос поездки Путина на G20 зависит от решения Бразилии
СюжетСаммит G20

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Вопрос поездки президента России Владимира Путина на G20 пока никак не рассматривался. Так о возможном визите российского лидера в Бразилию высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участие Путина в саммите будет зависеть от Бразилии, поскольку на президента наложен «арест» Международного уголовного суда (МУС). «Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия», — объяснил он.

Итоговый саммит пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Бразилия председательствует в G20 с декабря 2023 года.

Ранее Бразилиа предложила ввести иммунитет для лидеров стран, не признающих юрисдикцию МУС. Однако неясно, примет ли МУС в связи с этим предложением какое-либо решение до начала саммита.

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      Виктория Кондратьева
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