В Латвии кандидата в депутаты обвинили в шпионаже в пользу России

В Латвии кандидата в депутаты Тухбатову обвиняют в шпионаже в пользу России

Прокуратура Латвии сообщила, что на этой неделе начнется рассмотрение дела кандидата в депутаты Сейма Инги Тухбатовой, которую обвиняют в шпионаже в пользу России, передает агентство LETA.

В прокуратуре уточнили, что ее подозревают в получении и передаче через другое лицо Москве информации о повседневных событиях в Латвии, а также об оборонной системе страны и безопасности. По данным издания, дело Тухбатовой связано с делом организации «Антифашисты Прибалтики», которая с осени 2022 года проводила и координировала деятельность, направленную против нацбезопасности страны, с помощью специальных Telegram-каналов.

Ранее стало известно, что прокуратура Латвии обвинила в поддержке специальной военной операции (СВО) экс-депутата Сейма Глорию Гревцову и объявила ее в розыск.