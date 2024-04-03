В Латвии объявили в розыск экс-депутата из-за поддержки СВО

Экс-депутата Сейма Латвии Гревцову разыскивают из-за поддержки спецоперации

Прокуратура Латвии обвинила в поддержке спецоперации (СВО) экс-депутата Сейма Глорию Гревцову и объявила ее в розыск. Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что она проигнорировала отправленные повестки, также ее не смогли принудительно привести в прокуратуру, так как не нашли по месту жительства. Гревцову обвинили по двум уголовным статьям об «оправдании военных преступлений» и о «разжигании национальной розни». Уточняется, что ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы и штраф.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала уголовный процесс из-за того, что бывший депутат усомнилась в достоверности информации, которая размещена в Музее оккупации. В результате Гревцова отреагировала на решение прокуратуры. Она заявила, что дозвонилась до прокурора и придет к нему на допрос.

Ранее СГБ Латвии потребовала от Генеральной прокуратуры возбудить дело против Гревцовой за поддержку спецоперации. Ведомство предлагало возбудить уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона.