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20:03, 7 марта 2024Бывший СССР

В Латвии потребовали возбудить дело в отношении экс-депутата за поддержку СВО

СГБ Латвии: экс-депутат Гревцова на видео в TikTok поддерживала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Глория Гревцова

Глория Гревцова . Фото: Saeima / Wikimedia

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии потребовала от Генеральной прокуратуры возбудить дело в отношении экс-депутата Сейма республики Глории Гревцовой за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал LSM.lv.

«СГБ предложила возбудить уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона в связи с видеообращением, размещенным тогдашним депутатом на платформе видеохостинга TikTok, в котором Гревцова поставила под сомнение правдивость информации, представленной в Латвийском музее оккупации и высказанной гидом», — говорится в публикации.

Кроме того, в ходе расследования СГБ нашла другие ролики, опубликованные Гревцовой, в которых она оправдывала проведение Россией специальной военной операции на Украине, отмечается в материале.

Согласно Уголовному кодексу Латвии, статья 74.1 «Оправдание геноцида, преступления против человечества, преступления против мира» предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Латвии к оправданию СВО предложили приравнять участие в выборах президента России. По словам главы Министерства юстиции республики Инесы Либиня-Эгнере, голосование россиян в российском посольстве можно рассматривать как уголовное преступление.

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      Глеб Палехов
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