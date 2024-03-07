В Латвии потребовали возбудить дело в отношении экс-депутата за поддержку СВО

СГБ Латвии: экс-депутат Гревцова на видео в TikTok поддерживала СВО

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии потребовала от Генеральной прокуратуры возбудить дело в отношении экс-депутата Сейма республики Глории Гревцовой за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал LSM.lv.

«СГБ предложила возбудить уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона в связи с видеообращением, размещенным тогдашним депутатом на платформе видеохостинга TikTok, в котором Гревцова поставила под сомнение правдивость информации, представленной в Латвийском музее оккупации и высказанной гидом», — говорится в публикации.

Кроме того, в ходе расследования СГБ нашла другие ролики, опубликованные Гревцовой, в которых она оправдывала проведение Россией специальной военной операции на Украине, отмечается в материале.

Согласно Уголовному кодексу Латвии, статья 74.1 «Оправдание геноцида, преступления против человечества, преступления против мира» предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Латвии к оправданию СВО предложили приравнять участие в выборах президента России. По словам главы Министерства юстиции республики Инесы Либиня-Эгнере, голосование россиян в российском посольстве можно рассматривать как уголовное преступление.