В Латвии предложили считать участие в выборах президента России преступлением

Минюст Латвии: участие в выборах президента России может стать преступлением

Участие проживающих в Латвии россиян в выборах президента России может стать уголовным преступлением на территории республики. Глава Министерства юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере предлагает считать голосование поддержкой специальной военной операции (СВО), передает Telegram-канал «Шпроты в изгнании».

По словам главы Минюста, власти Латвии не могут ограничить доступ россиян к посольству. Однако действия тех, кто пришел голосовать, возможно приравнять к поддержке позиции Москвы по украинскому конфликту. В республике действует уголовная ответственность за оправдание СВО, напомнила Либиня-Эгнере.

При этом в ведомстве не объяснили, как планируют отслеживать причины визитов граждан России в дипломатическое представительство.

Ранее кабинет министров Латвии продлил ограничения на въезд россиян до марта 2025 года. Согласно официальной позиции МИД республики, граждане России не должны посещать страну с целью туризма и отдыха во время проведения СВО.

