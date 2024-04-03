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08:12, 3 апреля 2024Россия

В Минобороны рассказали об отношении россиян к службе после теракта в «Крокусе»

Минобороны: теракт в «Крокусе» сподвиг многих россиян пойти служить по контракту
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» сподвиг многих гражан пойти служить в Вооруженные силы России по контракту. О таком отношении рассказали в Минобороны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, примерно 16 тысяч человек заключили контракты для участия в специальной военной операции (СВО) за минувшие 10 дней.

Кандидаты в ВС РФ называли мотивом прихода желание отомстить за трагедию в «Крокусе». Часть россиян, которые уже бывали в зоне боевых действий, из-за теракта приняли решение вернуться обратно.

«После страшных событий в Москве не хочу оставаться в стороне и хочу, чтобы в мой родной город не приходила такая беда», — поделился военнослужащий Олег Тернов.

До этого стало известно, что пострадавшие в теракте в «Крокусе» попросили Следственный комитет России возбудить уголовное дело против владельцев. Истцы предъявили претензии к обеспечению безопасности в здании.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.

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      Анна Щербакова
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