Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

Пострадавшие в теракте в «Крокусе» попросили СК возбудить дело против владельцев

Пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет (СК) России заявление. Они попросили возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного зала. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

Заявление подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина во вторник, 2 апреля. Документ подписали 11 потерпевших, в том числе руководитель съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник», Иван Поморин и родственники жертв теракта.

Истцы предъявили претензии к обеспечению безопасности в «Крокусе»

В заявлении говорится, что «Крокус» был спроектирован в конце 1990-х годов, а построен в 2009 году. С тех пор сильно изменились требования к безопасности — современные системы включают в себя лазерные датчики, автоматическое пожаротушение, огнеупорные материалы в отделке.

Однако, как считает Трунов, владельцы здания не вкладывались в обеспечение безопасности, вследствие чего они несут прямую ответственность за тяжкие последствия.

Владельцам «Крокуса» может грозить до десяти лет лишения свободы

По мнению юристов, владельцам «Крокус Сити Холла» может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как пояснил гендиректор юридической компании «Партнер» Константин Горин, уголовное преследование возможно в отношении владельцев в случае, если повлекшее гибель людей возгорание концертного зала произошло в том числе в результате невыполнения требований пожарной безопасности.

Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, уточнил, что речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее Агаларов объяснил закрытые при эвакуации двери

Ранее сын владельца «Крокуса» Эмин Агаларов объяснял, что люди в попытке спастись от террористов в концертном зале натыкались на закрытые двери, которые были предназначены не для эвакуации, а для персонала. Он подчеркнул, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме.

В зале однозначно сработало дымоудаление. Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат Эмин Агаларов сын владельца «Крокус Сити Холла»

По его словам, решения о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла» пока нет. Как считает Агаларов, в этом вопросе нужно ориентироваться на мнение президента Владимира Путина, губернатора Московской области и общественности. Подсчитано, что восстановление концертного зала после теракта будет стоить примерно четыре-семь миллиардов рублей, не считая оборудования.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.