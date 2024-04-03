Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:09, 3 апреля 2024Силовые структуры

Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

Пострадавшие в теракте в «Крокусе» попросили СК возбудить дело против владельцев

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет (СК) России заявление. Они попросили возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного зала. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

Заявление подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина во вторник, 2 апреля. Документ подписали 11 потерпевших, в том числе руководитель съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник», Иван Поморин и родственники жертв теракта.

Материалы по теме:
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
28 марта 2024
«Спотыкалась об угоревших» Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
«Спотыкалась об угоревших»Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
29 марта 2024
«Они были в этом ужасе» Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
«Они были в этом ужасе»Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
2 апреля 2024

Истцы предъявили претензии к обеспечению безопасности в «Крокусе»

В заявлении говорится, что «Крокус» был спроектирован в конце 1990-х годов, а построен в 2009 году. С тех пор сильно изменились требования к безопасности — современные системы включают в себя лазерные датчики, автоматическое пожаротушение, огнеупорные материалы в отделке.

Однако, как считает Трунов, владельцы здания не вкладывались в обеспечение безопасности, вследствие чего они несут прямую ответственность за тяжкие последствия.

Материалы по теме:
«Застрелил людей. За деньги» По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы семь человек. Что о них известно?
«Застрелил людей. За деньги»По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы семь человек. Что о них известно?
26 марта 2024
Ответственность за теракт в «Крокусе» взял «Вилаят Хорасан». Что известно об этой ячейке «Исламского государства»?
Ответственность за теракт в «Крокусе» взял «Вилаят Хорасан».Что известно об этой ячейке «Исламского государства»?
26 марта 2024
Безоружная охрана, запертые двери и водяные бомбы. Что помешало спасти жизни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Безоружная охрана, запертые двери и водяные бомбы.Что помешало спасти жизни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»
27 марта 2024

Владельцам «Крокуса» может грозить до десяти лет лишения свободы

По мнению юристов, владельцам «Крокус Сити Холла» может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как пояснил гендиректор юридической компании «Партнер» Константин Горин, уголовное преследование возможно в отношении владельцев в случае, если повлекшее гибель людей возгорание концертного зала произошло в том числе в результате невыполнения требований пожарной безопасности.

Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, уточнил, что речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Материалы по теме:
«Парень вел нас в полной темноте» Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
«Парень вел нас в полной темноте»Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
23 марта 2024
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024

Ранее Агаларов объяснил закрытые при эвакуации двери

Ранее сын владельца «Крокуса» Эмин Агаларов объяснял, что люди в попытке спастись от террористов в концертном зале натыкались на закрытые двери, которые были предназначены не для эвакуации, а для персонала. Он подчеркнул, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме.

В зале однозначно сработало дымоудаление. Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат

Эмин Агаларовсын владельца «Крокус Сити Холла»

По его словам, решения о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла» пока нет. Как считает Агаларов, в этом вопросе нужно ориентироваться на мнение президента Владимира Путина, губернатора Московской области и общественности. Подсчитано, что восстановление концертного зала после теракта будет стоить примерно четыре-семь миллиардов рублей, не считая оборудования.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

      В США заявили о невозможности перехода Киева под контроль России

      Apple заявила о прорыве в области ИИ

      Раскрыта дата визита главы Минфина США в Китай

      В России выросло число природных катаклизмов

      В Госдуме отреагировали на просьбу МОК к украинцам следить за россиянами

      В российском регионе двух школьниц задержали после сообщения о теракте

      В США заявили о нежелании Вашингтона вступать в прямое столкновение с Россией

      В МВД отказались ограничивать пребывание получивших ВНЖ мигрантов

      На Украине заявили о серьезных повреждениях пяти из шести ТЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше