Юристы прокомментировали иск пострадавших в отношении владельцев «Крокуса»

Юристы рассказали, что владельцам «Крокуса» грозит до 10 лет лишения свободы

Владельцам «Крокус Сити Холла», в котором 22 марта произошел теракт, по статье об оказании небезопасных услуг может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом рассказали юристы в беседе с РИА Новости.

Как отметил гендиректор юридической компании «Партнер» Константин Горин, уголовное преследование возможно в отношении руководителей в случае, если повлекшее гибель людей возгорание концертного зала произошло в том числе в результате невыполнения требований пожарной безопасности.

По словам члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева, речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее агентство сообщало, что от имени 11 пострадавших в Следственный комитет было подано заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев «Крокуса» об оказании небезопасных услуг.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.

Восстановление подмосковного «Крокус Сити Холла» после теракта будет стоить примерно четыре-семь миллиардов рублей, не считая оборудования.