В Москве ветер начал рушить дома

Часть фасада здания на Остоженке в столице обрушилась из-за ветра

Шквалистый ветер обрушил часть фасада здания на улице Остоженка в Москве. Видео публикует Telegram-канал «Москва сегодня».

На кадрах рабочие стоят возле кирпичей, обрушившихся с фасада многоэтажного дома. О пострадавших не сообщалось.

Ветер также испортил дома в ЖК «1-й Ленинградский» на севере столицы. На присланных очевидцами кадрах видно, что ветер срывает металлическую облицовку с новостроек. Одна из них падает на детскую площадку.

Из-за непогоды в доме в Уваровском переулке в Красногорске вылетело окно. Рама упала на припаркованный возле дома автомобиль, пробив заднее стекло. Никто не пострадал.

В столице закрыли все парки, а также зоопарк.

Ранее жителей столицы предупредили о шквалистом ветре до 16-21 метра в секунду. Сообщалось, что непогода продержится до 21:00 среды, 3 апреля.