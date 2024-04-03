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17:11, 3 апреля 2024Мир

В НАТО усомнились в идее создать фонд на 100 миллиардов долларов для Украины

NYT: ряд стран НАТО сомневаются в идее создать фонд помощи Украине на $100 млрд
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ряд стран-членов НАТО сомневаются в идее создать фонд по оказанию военной помощи Украине объемом 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Второй представитель НАТО заявил, что Венгрия, где премьер-министр Виктор Орбан поддерживает теплые отношения с Россией, выступает против попытки поставить Контактную группу по обороне под надзор альянса», — отмечается в материале издания со ссылкой на источники.

Кроме того, источник указал, что многие страны альянса задаются вопросом, каков будет механизм сбора средств, так как у блока нет соответствующих рычагов.

Ранее стало известно о возможных проблемах с утверждением кандидатуры нового генсека НАТО. В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не поддержит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, объяснив это необходимостью выдвинуть кандидата от одной из стран Восточной Европы.

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      Максим Габриелян
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