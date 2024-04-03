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19:19, 3 апреля 2024Экономика

В Подмосковье разлилось море

Жители Химок пожаловались на «море» из талого снега

В подмосковных Химках разлилось море. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водоем» из талого снега образуется в коттеджном поселке Маленькая Шотландия каждую весну — вся жидкость стекается в низину, но потом никуда не уходит. На записи, сделанной одной из жительниц, видно огромную лужу, в которой по колеса тонут даже тракторы. «У меня тоже теперь море есть. Свое. Личное. Просыпаешься как-то, а ты живешь на берегу моря. И не надо мне завидовать», — прокомментировала ситуацию жительница одного из коттеджей, к которому вплотную подступила вода.

Некоторым повезло еще меньше — из-за паводка территории вокруг их дома затопило настолько, что уличные светильники почти полностью ушли под воду. В связи с этим людей не могут покинуть дома и попасть в магазин, детям приходится пропускать занятия в школе, а взрослым — работу. Жалобы управляющей компании результата не приносят.

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Кроме того, паводки добрались до химкинского жилого комплекса «Загородный квартал», где талый снег на протяжении двух дней заливает паркинг. По причине потопа электричество в домах не работает, а водоснабжение было отключено. На записи, сделанной одним из жильцов, видно, что вода проникла даже в сломавшийся лифт, в котором мужчине пришлось стоять по щиколотку в грязной воде.

Жители Химок посетовали, что администрация отвечает им отписками, а воду выкачивают лишь две машины, после чего жидкость сливают в соседнюю яму, при этом ливневки рабочие не ремонтируют. В администрации Химок, в свою очередь, заверили, что специалисты уже занимаются ликвидацией ЧП. Около дома выставили бочку с водой на период, пока водоснабжение не запустят вновь.

В марте стало известно, что жители Оренбургской области оказались вынуждены сплавляться на лодках по дорогам, затопленным из-за паводков.

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      Полина Кислицына
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