В России десятилетняя девочка «получила ремня» от матери и попала в реанимацию

В Петербурге девочка попала в реанимацию с травмами, их могла нанести ее мать

В Петербурге десятилетняя девочка попала в реанимацию с множественными травмами, которые ей могла нанести мать. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, россиянка сама привела дочь в поликлинику, поскольку та пожаловалась на боли в животе. Проводивший осмотр врач заметил на теле девочки синяки и следы от укусов и сообщил в полицию.

Мать школьницы рассказала, что она воспитывает двоих детей и приехала в Петербург недавно. Женщина пояснила, что незадолго до посещения поликлиники ее дочь «получила ремня». При этом проводившие осмотр медики не исключили, что травмы ребенок мог получить в разное время.

Ранее в Петербурге еще одна девочка оказалась в реанимации. Она хотела достать печенье с верхней полки, установленной над газовой плитой. Когда девочка потянулась за угощением, ее платье загорелось от включенной конфорки.