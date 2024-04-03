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12:57, 3 апреля 2024Россия

В России десятилетняя девочка «получила ремня» от матери и попала в реанимацию

В Петербурге девочка попала в реанимацию с травмами, их могла нанести ее мать

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Петербурге десятилетняя девочка попала в реанимацию с множественными травмами, которые ей могла нанести мать. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, россиянка сама привела дочь в поликлинику, поскольку та пожаловалась на боли в животе. Проводивший осмотр врач заметил на теле девочки синяки и следы от укусов и сообщил в полицию.

Мать школьницы рассказала, что она воспитывает двоих детей и приехала в Петербург недавно. Женщина пояснила, что незадолго до посещения поликлиники ее дочь «получила ремня». При этом проводившие осмотр медики не исключили, что травмы ребенок мог получить в разное время.

Ранее в Петербурге еще одна девочка оказалась в реанимации. Она хотела достать печенье с верхней полки, установленной над газовой плитой. Когда девочка потянулась за угощением, ее платье загорелось от включенной конфорки.

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      Алан Босиков
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