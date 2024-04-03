В России подорожала импортная электроника

NN: на российских маркетплейсах заметно подорожала электроника

Импортная электроника на российских маркетплейсах заметно подорожала. Об этом со ссылкой на данные торговых площадок сообщает Telegram-канал NN.

Причиной изменения стоимости стала таможенная пошлина на ввозимые из-за рубежа товары. С 1 апреля порог беспошлинного ввоза для физлиц был снижен в пять раз — с 1000 до 200 евро.

Размер пошлины зависит от цены товара и указывается отдельно, отмечает издание. К примеру, для новых смартфонов марок OPPO или iPhone платеж составит около 11 тысяч рублей. При заказе ноутбука MacBook Air доплатить придется более 26 тысяч рублей. Площадки сообщают, что расчет пошлины примерный, и итоговая сумма может измениться из-за колебания курса евро.

Ранее маркетплейс Ozon начал предупреждать россиян об оплате пошлины при заказе товаров из-за рубежа на сумму от 200 евро. В карточках некоторых товаров, представленных на площадке, появилось сообщение о сумме пошлины, которая не включена в цену товара и должна быть оплачена на этапе прохождения таможни.