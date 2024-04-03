В России третьеклассник сломал руку мальчику и посоветовал его маме угомониться

Во Владивостоке школьник сломал руку мальчику и посоветовал его маме угомониться

Во Владивостоке третьеклассник сломал руку девятилетнему сверстнику и посоветовал его маме угомониться. Об этом сообщает KP.RU.

Мать пострадавшего пояснила, что ее ребенок отпросился погулять с мальчиком из параллельного класса. Ребята планировали пойти на стадион, расположенный недалеко от дома. Там российские школьники устроили игру, в которой нужно замирать в оговоренной позе и двигаться в определенный момент. Внезапно новому товарищу третьеклассника не понравилось, как тот выполнил условие. Они начали спорить, вскоре школьник перешел от слов к действиям — ударил оппонента в спину и стал пинать ногами.

Когда подоспевшая на помощь сыну мать подошла к третьекласснику для уточнения деталей, тот от нее отмахнулся. «Спросила: обидел ли его мой ребенок, ударил, оскорбил, а он мне в ответ: "Тетя, угомоните свой гонор". От такой наглости я впала в шок. Я попросила номер телефона матери», — поделилась россиянка.

После этого она отвезла сына в травмпункт. Там ему диагностировали закрытый перелом со смещением лучевой и ключевой костей на правой руке. Мать третьеклассника решила обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в одной из школ в Екатеринбурге пятиклассник сломал сверстнику нос из-за цвета его рюкзака.