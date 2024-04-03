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14:17, 3 апреля 2024Мир

В США предрекли смену власти на Украине через несколько месяцев

Экс-разведчик Риттер: мы увидим конец режима Зеленского уже к маю или июню

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек смену власти на Украине через несколько месяцев. Своим прогнозом он поделился в эфире подкаста Ask the Inspector, доступном в соцсети X (бывший Twitter).

«Я думаю, мы увидим конец режима [президента Украины Владимира] Зеленского уже к маю или июню», — предположил Риттер.

Экс-разведчик напомнил, что срок полномочий Зеленского истекает в конце мая и он «тянет время в ожидании чуда». По словам эксперта, положение политика очень шаткое, в том числе из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте.

В конце марта Риттер заявил, что Украина находится на грани коллапса. Он отметил, что западные страны не способны изменить исход конфликта с Россией.

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      Варвара Кошечкина
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