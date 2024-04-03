Американский миллиардер Сакс счел бесконечную войну целью Запада по Украине

Цель западных стран по Украине заключается в том, чтобы как можно дольше продлить конфликт. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Цель — бесконечный конфликт», — сказал он, указав, что у властей США существует план поставок западного оружия Киеву даже в случае избрания Дональда Трампа президентом.

«Это означает, что оно будет поставляться, даже если следующий президент захочет это остановить», — резюмировал бизнесмен.

Ранее Сакс заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины является крупнейшим разгромом в современной истории. По мнению миллиардера, безрассудная помощь Вашингтона Киеву привела к нынешнему положению Украины. «Эти люди — глупцы, к которым не должно оставаться никакого доверия», — отметил он.