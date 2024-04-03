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19:01, 3 апреля 2024Мир

В США засомневались в когнитивных способностях Байдена

Илон Маск: президент США Байден на самом деле не понимает, что происходит

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP / Globallookpress.com

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден не понимает, что происходит на самом деле и не несет ответственности за свои поступки. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

В эфире канала CNN обсуждался вопрос, кто из двух кандидатов в президенты — республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден — представляет большую угрозу для национальной безопасности США. Американский адвокат и радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший ответил, что Байден более опасен, так как он стал «первым президентом в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических высказываний».

«Байден на самом деле не понимает, что происходит. За это несет ответственность крайне левая машина», — прокомментировал публикацию Маск.

Ранее бизнесмен Маск назвал президента США Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.

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      Лина Пивоварова
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