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09:06, 3 апреля 2024Мир

В США заявили о банкротстве будущих поколений из-за помощи Украине

Конгрессмен США Крейн: помощь Украине обанкротит будущие поколения

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Помощь, оказываемая Соединенными Штатами Украине, приведет к банкротству будущих поколений. Об этом заявил член Конгресса США от штата Аризона Илай Крейн в беседе с Fox News.

«Мы финансируем, как представляется, еще одну вечную войну, которая обанкротит будущие поколения, в то время как мы игнорируем собственную безопасность на нашей южной границе», — заявил конгрессмен.

Крейн назвал абсурдным тот факт, что в США обсуждается возможность увеличения налоговых отчислений на помощь Украине. Конгрессмен призвал снять этот вопрос с повестки дня, заменив его «стремлением к мирным переговорам».

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что помощь от США не предотвратит потерю Украиной территорий, а только отсрочит ее неизбежное поражение.

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      Елизавета Мытарева
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