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00:17, 3 апреля 2024Мир

В США заявили о невозможности перехода Киева под контроль России

Блинкен: в США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев. При этом подобные опасения существовали в начале украинского конфликта, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.

«Этого не будет, этого никогда не случится», — отметил он.

По словам Блинкена, США уже пообещали Украине, что Киев «никогда не попадет в руки России». Однако в начале спецоперации были такие опасения. Благодаря поддержке Украины со стороны Запада удалось избежать такого развития событий, резюмировал госсекретарь Соединенных Штатов.

Ранее Энтони Блинкен во время визита во Францию заявил, что Украина переживает критический момент в конфликте и нуждается в срочной поддержке Запада.

В свою очередь, российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что США будут использовать любую возможность для помощи Украине. По его мнению, пока Украина будет поставлять свою живую силу Запад будет полностью удовлетворен.

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      Марина Совина
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