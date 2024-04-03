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17:04, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала раскрыла подробности работы с Эрнстом

Ведущая Бутина: название шоу «Куклы наследников Тутти» придумал Эрнст

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Член Комитета Госдумы по международным делам, ведущая политического ток-шоу «Куклы наследников Тутти» на Первом канале Мария Бутина рассказала о работе с гендиректором телеканала Константином Эрнстом. Подробности она раскрыла в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube.

По словам Бутиной, изначально программу должны были вести двое — мужчина и женщина. Однако в итоге гендиректор Первого канала оставил в качестве ведущей только Бутину. «У нас нет ни одной передачи на телевидении российском, чтобы политическое шоу вела женщина молодая, одна. Так не бывает. Но, видимо, Эрнст в меня поверил», — высказалась она.

Также Бутина отметила, что, несмотря на ее включенность в работу над программой, название для шоу придумала не она, а Эрнст.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла Бутину, появившуюся в эфире программы со свиньей на руках. Собчак предположила, что ведущая вышла в эфир с животным, чтобы вернуть потерянный интерес зрителей к передаче.

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      Мария Большакова
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