Венгрия отказалась участвовать в координации поставок на Украину

Глава МИД Сийярто: Венгрия отказалась участвовать в координации поставок Украине

Венгрия отказалась участвовать в координации поставок Украине, которые осуществляются под руководством США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не вмешивается в планирование этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этой задачи и операций в этой области», — рассказал глава МИД Венгрии на встрече в Брюсселе, приуроченной к 75-летию Североатлантического альянса.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия неизменно привержена позиции об отказе отправлять солдат и вооружение в рамках конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что ряд стран-членов НАТО сомневаются в идее создать фонд по оказанию военной помощи Украине объемом 100 миллиардов долларов. Среди основных скептиков упоминается Венгрия.