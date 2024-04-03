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19:40, 3 апреля 2024Россия

Власти сообщили о неоднократных атаках на поселок в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о неоднократных атаках на поселок Красное

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Поселок Красное в Белгородской области за день неоднократно подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, три атаки на населенный пункт были совершены с помощью дронов-камикадзе.

«В результате трех атак пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», — добавил он.

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      Никита Абрамов
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