Власти сообщили о неоднократных атаках на поселок в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о неоднократных атаках на поселок Красное

Поселок Красное в Белгородской области за день неоднократно подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, три атаки на населенный пункт были совершены с помощью дронов-камикадзе.

«В результате трех атак пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», — добавил он.