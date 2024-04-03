Обстрел ВСУ повредил жилые дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ села Вязовое повредил жилые дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Краснояружского района, в результате чего часть жилых домов оказалась повреждена. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В одном частном жилом домовладении выбиты окна, во втором жилом домовладении повреждены окна в летней кухне. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — отчитался губернатор.

По его данным, никто не пострадал. На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб — они устраняют последствия украинской атаки.

В ночь на среду, 3 апреля, ВСУ также пытались атаковать Курскую область. Там системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. Еще один дрон поразили над Белгородской областью.