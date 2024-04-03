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07:57, 3 апреля 2024Экономика

Волочкова поссорилась с дочерью из-за квартиры

Волочкова поссорилась с дочерью из-за отказа балерины подарить квартиру
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной из-за квартиры. Артистка отказалась дарить родственнице жилье, об этом она рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Волочковой, Арианда довела ее до слез. «У нас разговор был неприятный про квартиру, что-то я ей там должна. Я ей сказала: "Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости – это к твоему папе. Он у меня забрал все деньги в 2008 году, все 3,5 миллиона долларов. Теперь обращайся к нему», — поделилась балерина.

Артистка отметила, что роскошное жилье досталось ей в подарок от бывшего возлюбленного Сулеймана Керимова. Она добавила, что Ариадна общается с ней только из-за денег. Во время ссоры с дочерью артистка напоминал девушке о неприятно поведении ее отца, бизнесмена Игоря Вдовина, которого освобождает ее от обязанностей перед родственницей.

Ранее у Волочкова обнаружили долго перед петербургским ТСЖ. Сумма задолженности за четырехкомнатную квартиру в центре города составил около 400 тысяч рублей.

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      Александра Качан
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