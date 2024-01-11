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18:39, 11 января 2024Среда обитания

Волочкова задолжала за свою квартиру в Петербурге

Балерина Волочкова задолжала ТСЖ за четырехкомнатную квартиру в Петербурге
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова накопила коммунальный долг перед петербургским ТСЖ. Сумма задолженности за четырехкомнатную квартиру в центре Северной столицы приближается к 400 тысячам рублей, пишет «Комсомольская правда».

Долг, как сообщается, образовался за полгода. Помимо платы за коммунальные услуги в ТСЖ от Волочковой требуют возместить судебные издержки в размере 57 тысяч рублей.

Однако по информации Telegram-канала «Mash на Мойке», задолженность в 400 тысяч рублей артистка оплатила еще в 2023 году. К январю 2024 года Волочкова успела накопить новый долг за свою недвижимость площадью 200 квадратных метров вблизи Русского музея.

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В данный момент балерина отдыхает на Мальдивах. День проживания на курорте, как рассказала сама Волочкова Mash, обходится ей в 400 тысяч рублей.

В 2022 году СМИ писали о долгах артистки за ЖКУ в размере более 600 тысяч рублей. Тогда Волочкова заявила, что исправно оплачивает налоги и «коммуналку», а в суд на нее подают из-за громкого имени и желания отомстить.

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      Виктория Клабукова
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