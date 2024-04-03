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19:36, 3 апреля 2024Забота о себе

Врач назвал причины появления прыщей

Дерматовенеролог Иванов: неправильный уход за кожей грозит прыщами

Фото: Millana / Shutterstock / Fotodom

В 80 процентах случаев предрасположенность к появлению прыщей, возникающих при воспалении и закупорке сальных желез, обусловлена генетическими особенностями человека, рассказал врач-дерматовенеролог Роман Иванов. Причины появления прыщей он назвал в беседе с «Известиями».

Кроме генетики, на появление прыщей влияет гормональная перестройка организма, из-за которой меняется консистенция кожного сала, объяснил специалист. Именно поэтому с высыпаниями на лице чаще всего сталкиваются подростки, у которых в период роста резко повышается количество мужских половых гормонов, провоцирующих усиленное выделение себума (кожного сала).

«Кроме того, такие высыпания нередко появляются у женщин во время менструации — это тоже результат работы гормонов. Полностью решить проблему акне, которая возникает в таком случае, самостоятельно сложно, требуются консультация и лечение у гинеколога и эндокринолога», — сказал он, добавив, что высыпания акне исчезают, когда гормональный фон удается скорректировать или он приходит в норму сам.

По словам Иванова, прыщами грозит и неправильный уход за кожей — например, когда люди с жирной кожей пытаются чаще умываться и использовать подсушивающие средства. Врач объяснил, что это приводит к гиперсекреции желез, в результате высыпаний становится еще больше. Кроме того, количество высыпаний может увеличиться, если человек редко бывает на свежем воздухе, ведет сидячий образ жизни, неправильно питается — в его рационе слишком много жирной и сладкой пищи, а также молочной продукции и мало овощей, фруктов и зелени, добавил дерматолог.

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Улучшить состояние кожи при прыщах, по словам дерматолога, поможет соблюдение правил здорового образа жизни: рациональное питание, избегание стрессов, прогулки на свежем воздухе. Кроме того, за кожей нужно правильно ухаживать: тщательно очищать и увлажнять специальными средствами аптечной дерматокосметики, которые поможет подобрать врач. Без контроля врача самостоятельно подбирать средства и особенно выдавливать прыщи специалист строго не рекомендовал: есть риск занести в процессе в микроранку инфекцию, спровоцировать еще более серьезное воспаление и появление рубцов.

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила безопасность косметологических товаров для домашнего использования. В то же время, как отметила Байрамукова, есть на маркетплейсе и недобросовестные продавцы, которые подделывают товары известных брендов.

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      Александра Лисица
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