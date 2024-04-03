Врач рассказал о пользе березового сока

Дерматовенеролог Иванов: березовый сок содержит замедляющие старение вещества

Березовый сок содержит витамины C, B1, B2, B6, кальций, магний, марганец, аминокислоты и антиоксиданты, рассказал врач-дерматовенеролог Роман Иванов. О пользе березового сока он побеседовал с изданием Life.

Витамин C, объяснил он, играет ключевую роль в укреплении иммунной системы и синтезе коллагена, витамины группы B необходимы для энергетического обмена, работы нервной системы и поддержания здоровья кожи, а минералы (калий, магний, кальций, марганец и железо) жизненно важны для поддержания баланса жидкости в организме, работы сердечно-сосудистой и нервной системы, укрепления костей и зубов. Аминокислоты помогают выводить токсины и поддерживают обмен веществ, а замедляющие старение антиоксиданты в соке снижают риск развития хронических заболеваний, отметил Иванов.

Специалист уточнил, что свежесобранный березовый сок лучше хранить в холодильнике и употребить в течение одного-двух дней. Взрослым людям без хронических заболеваний врач порекомендовал выпивать не больше 200-300 миллилитров березового сока в день из-за содержания в нем сахара, детям — не больше 100–150 миллилитров. Людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и аллергией на березу, морковь или яблоки от употребления березового сока стоит воздержаться, предупредил Иванов.

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