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15:34, 15 марта 2024Забота о себе

Россиян призвали не пить покупные соки на завтрак

Гепатолог Вялов назвал покупные соки на завтрак вредными для печени

Фото: Unsplash

Начинать день со стакана покупного сока — не лучшая идея, так как этот продукт негативно воздействует на печень, заявил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. О вредном для печени варианте завтрака врач предупредил в своем Telegram-канале.

Вялов призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах, потому что их состав на самом деле далек от натуральности. По словам врача, чтобы увеличить срок хранения и улучшить внешний вид таких напитков, производители подвергают их длительной обработке: нагревают, осветляют, фильтруют, концентрируют, добавляют сахар, кислоты, консерванты, ароматизаторы и красители.

Еще одним недостатком пакетированных соков врач назвал большое количество добавленного сахара. Вялов подчеркнул, что не имеет значения, что именно входит в состав продукта — сахароза или глюкоза. В обоих случаях организм получает ударную порцию калорий. «Организм не способен использовать, сжечь такое их количество, поэтому отправляет поступивший сахар в печень, чтобы запасти энергию в виде жира», — объяснил специалист.

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Более полезной альтернативой покупным сокам Вялов назвал свежевыжатые соки. Он объяснил, что в них сохраняется клетчатка, которая замедляет всасывание сахара в организме и улучшает пищеварение. Однако, по его словам, и этот вариант по сравнению с обычными фруктами является значительно более калорийным.

Ранее нутрициолог Катерина Кузина назвала самые неподходящие для завтрака продукты. По ее мнению, кошмарным сочетанием являются молоко, сахар и мука.

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      Екатерина Улитина
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