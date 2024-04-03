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09:58, 3 апреля 2024Бывший СССР

ВС России поразили замаскированный пункт управления дронами

Марочко: ВС России поразили ПУ БПЛА, замаскированный под сгоревшим танком

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военный эксперт подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о поражении четырех операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В районе населенного пункта Синьковка, украинские боевики, вырыв углубление под своей подбитой бронетехникой, соорудили там пункт управления БПЛА», — написал Марочко.

Как рассказал военный, сгоревший танк долгое время находился на открытой местности и, тем самым, не обращал на себя внимания, но ситуация изменилась, когда был выявлен источник излучения радиочастот управления дронами.

Марочко сообщил, что военные круглые сутки вели наблюдение за танком и нанесли удар во время ротации операторов дронов. В результате лишились жизни четыре солдата ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по скоплению сил ВСУ в районе Купянска Харьковской области, уничтожив до взвода военнослужащих и нескольких боевых машин пехоты (БМП).

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