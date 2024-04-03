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08:41, 3 апреля 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Купянске

Марочко: ВС России нанесли ракетный удар по скоплению ВСУ в Купянске
СюжетНаселение России:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по скоплению сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем канале в Telegram.

«В ходе мониторинга ситуации в населенном пункте Купянск, нашими разведорганами было выявлено место скопления живой силы и техники противника (...) при помощи авиации ВС РФ КАБами (планирующая корректируемая авиабомба, — прим. "Ленты.ру") было нанесено огневое поражение», — написал военный.

По его данным, ВСУ потеряли до взвода военнослужащих и лишились нескольких боевых машин пехоты (БМП).

Ранее Марочко заявлял, что в Харьковской области ВСУ создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенного населения.

Помимо этого, военный рассказывал как ВС России смогли взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр.

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      Валентин Карант
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