ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Купянске

Марочко: ВС России нанесли ракетный удар по скоплению ВСУ в Купянске

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по скоплению сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем канале в Telegram.

«В ходе мониторинга ситуации в населенном пункте Купянск, нашими разведорганами было выявлено место скопления живой силы и техники противника (...) при помощи авиации ВС РФ КАБами (планирующая корректируемая авиабомба, — прим. "Ленты.ру") было нанесено огневое поражение», — написал военный.

По его данным, ВСУ потеряли до взвода военнослужащих и лишились нескольких боевых машин пехоты (БМП).

Ранее Марочко заявлял, что в Харьковской области ВСУ создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенного населения.

Помимо этого, военный рассказывал как ВС России смогли взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр.