ВВС Украины рассказали о летной подготовке пилотов для F-16

Спикер ВВС Украины Евлаш: две группы пилотов тренируются на F-16

Две группы украинских пилотов проходят непосредственную летную подготовку на истребителях F-16. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Илья Евлаш, сообщает УНИАН.

Евлаш рассказал новые детали обучения украинских пилотов на американских истребителях. Он отметил, что в Великобритании продолжается наземная подготовка пилотов и технических специалистов в рамках коалиции по воздушной поддержке Украины.

«Сейчас две передовые группы находятся в Дании и США. Там они уже непосредственно оттачивают свои навыки на самолетах F-16», — заявил спикер ВВС Украины. Также он рассказал, что еще одна группа переместилась из Великобритании во Францию для продолжения обучения, в том числе и на легкомоторных самолетах.

Ранее министр обороны Дании Лунд Поульсен допустил передачу части F-16 Аргентине вместо Украины. Он назвал решение страны отправить 19 единиц F-16 Украине «существенным пожертвованием».