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04:30, 3 апреля 2024Наука и техника

Геймеры стали реже предпочитать Windows 11

Neowin: геймеры Steam в марте предпочли старую Windows 10 Windows 11

Фото: Unsplash

Пользователи ПК и геймеры Steam в марте чаще предпочитали в качестве основной ОС Windows 10. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты сослались на ежемесячный отчет Steam, который собирает игровая площадка регулярно. Согласно раскрытым данным, в марте геймеры чаще предпочитали актуальной Windows 11 более старую Windows 10. Так, доля новой операционной системы снизилась с 41,96 до 41,61 процентов.

Доля Windows 10, напротив, выросла с 54,19 до 54,40 процентов. Таким образом, выпщуенная в 2015 году ОС на данный момент считается самой востребованной системой от Microsoft среди игроков.

Авторы отчета отметили, что Windows 11 и 10 с большим отрывом от остальных остались самыми популярными ОС для геймеров. На третьем месте с долей 0,49 процента разместилась Windows 7, на четвертом — Windows 8.1 с 0,08 процента.

Также в марте операционные системы от Microsoft лидировали на игровом рынке. Доля Windows составила 96,67 процентов, Linux — 1,94 процента, macOS — 1,38 процента.

В конце марта выяснилось, что пользователи компьютеров на базе процессоров AMD рассказали о проблемах, появившихся после установки последнего обновления Windows 11. В частности, в играх производительность ПК значительно снизилась.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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