Заблудший медведь напугал жителей российского региона и пропал

Шестернин: в Новосибирске завершены поиски гуляющего в Заельцовском бору медведя

Дикий медведь прогулялся в лесном массиве в Новосибирске, напугал местных жителей и пропал. О происшествии в российском регионе сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников издания, дикое животное увидели неподалеку от конечной остановки «ЖК Флора и Фауна» 72-го маршрутного такси в районе Заельцовского бора и парка.

Информацию о появлении хищника подтвердил в Telegram-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. По его словам, на поиски заблудшего животного выдвинулись местные охотоведы. Министр отметил, что место, где заметили косолапого, чрезвычайно необычное для медведей. Территорию Заельцовского бора оцепили.

Вечером по местному времени Шестерин рассказал, что охотоведы завершили поиски медведя. Однако разведочные работы оказались безуспешными: животное пропало. «Следов медведя в Заельцовском бору нет. На деревьях тоже, как и рядом. Чуть дальше, чем возле — аналогично», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что бурые медведи Леха и Валя вышли из зимней спячки в зоопарке Новосибирска. В общей сложности дикие животные проспали четыре месяца. При этом в феврале вследствие потепления косолапые ненадолго просыпались, но затем снова вернулись в спячку.