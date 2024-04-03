Силовые структуры
Задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» за мошенничество
В Дагестане задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» Мухумаев
В Дагестане правоохранители задержали директора филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева. Об этом сообщает ТАСС.
Мухумаева допрашивают по делу о мошенничестве, заявил собеседник агентства.
Ранее в здании компании прошли обыски. Сообщается, что следственные действия были связаны с деятельностью организации, в которой ранее работал глава филиала.
3 апреля бойцы СОБР пришли в здание Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК) на Ленинградском проспекте в Москве.