Захарова: Москве известно о присутствии шведских наемников на Украине

Москве известно о присутствии шведских наемников на Украине и об их участии в боевых действиях на стороне Киева. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Попытки МИД Швеции легитимизировать своих «солдат удачи» и таким образом подстрекать к поездкам еще больше шведских граждан говорят о безразличии Стокгольма к судьбе собственных подданных, заявила Захарова.

Ранее Захарова обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предоставлении Киеву средств для совершения терактов.

Во время интервью дипломат обратила внимание на то, что президент Франции меняет свое мнение «каждые полдня». В связи с этим никто в его ближайшем окружении не может понять, что он говорит и по какой причине.