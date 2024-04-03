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09:07, 3 апреля 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о шведских наемниках на Украине

Захарова: Москве известно о присутствии шведских наемников на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Москве известно о присутствии шведских наемников на Украине и об их участии в боевых действиях на стороне Киева. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Попытки МИД Швеции легитимизировать своих «солдат удачи» и таким образом подстрекать к поездкам еще больше шведских граждан говорят о безразличии Стокгольма к судьбе собственных подданных, заявила Захарова.

Ранее Захарова обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предоставлении Киеву средств для совершения терактов.

Во время интервью дипломат обратила внимание на то, что президент Франции меняет свое мнение «каждые полдня». В связи с этим никто в его ближайшем окружении не может понять, что он говорит и по какой причине.

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      Валентин Карант
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