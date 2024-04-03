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04:06, 3 апреля 2024Мир

Захарова обвинила Макрона в предоставлении Киеву средств для совершения терактов

Захарова: Макрон продолжает наделять Киев средствами для новых терактов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает наделять Киев средствами для совершения новых терактов. Это при том, что он неоднократно заявлял о настрое на укрепление антитеррористического сотрудничества с Россией, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Царьград».

«Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом, как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму военной помощи, то есть наделять тех, кто совершал теракты, технической возможностью их совершать дальше», — отметила она.

Ранее Захарова опубликовала опубликовала запись интервью телеканалу в своем Telegram-канале.

Во время разговора дипломат также обратила внимание и на то, что президент Франции меняет свое мнение «каждые полдня». В связи с этим никто в его ближайшем окружении не может понять, что он говорит и по какой причине, отметила Мария Захарова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой все больше вовлечь страну в конфликт на Украине. По его мнению, подобные действия противоречат интересам французов. Он также обратил внимание на противоречивость заявлений, звучащих в последнее время из официального Парижа.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон «становится все более одиноким и смешным» из-за его агрессивной риторики в адрес России. Эксперт также призвал граждан страны «остановить безумца Макрона».

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      Марина Совина
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