Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:16, 3 апреля 2024Бывший СССР

В Москве удивились сравнению Армении и Евросоюза

Захарова: власти Армении напрасно сравнивают древнейшую цивилизацию с Евросоюзом

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что власти Армении напрасно сравнивают свою цивилизацию с Евросоюзом и удивилась карго-культу страны. Ее слова передает РИА Новости.

«Почему они [представители нынешних властей Армении] сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом?» — задалась вопросом Захарова.

По ее мнению, Евросоюз как организация находится в кризисе с экономической, политической, общественной и правовой точек зрения.

Ранее Захарова предупредила власти Армении о «кровожадном волчаре» ЕС. По ее словам, иллюзия сближения с Евросоюзом угрожает стране закабалением.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Финалиста «Голоса» избили в Москве

      В трофейных беспилотниках ВСУ обнаружили скрытые радиомаяки-ловушки

      Виктория Боня показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес после похудения

      Матвиенко высказалась о наказании для террористов из «Крокуса»

      Число пострадавших при первой с начала СВО атаке БПЛА на Татарстан снова выросло

      Назван простой способ убрать запах еды из пластикового контейнера

      Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 114 лет

      Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

      США забеспокоились из-за принятого в Киргизии закона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше