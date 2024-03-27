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20:21, 27 марта 2024Бывший СССР

Захарова предупредила Ереван о «кровожадном волчаре» ЕС

Захарова предостерегла Армению от закабаления из-за сближения с Евросоюзом
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Иллюзия сближения с Евросоюзом угрожает Армении закабалением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, все, что будет на пользу Армении, «может только приветствоваться». При этом представитель внешнеполитического ведомства России предостерегла Ереван от «кровожадного волчары или даже саблезубого тигра», скрытого под овечьей шкурой «еэсовских песнопений».

«Они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») именно так внедряются во внутреннюю жизнь, в экономические проекты государств, которые только набирают темпы своего развития, находясь в демократическом транзите, являясь государствами развивающимися, — именно под таким соусом, и в этом большая опасность», — пояснила Захарова.

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Представитель дипведомства добавила, что отговаривать Армению от того, что несет ей благополучие, никто не собирается, если это не «очередная попытка закабалить на веки вечные своими кредитами», а также разрушить изнутри страну с ее вековыми устоями и традициями. Захарова отметила, что Запад страшен пустыми обещаниями, подтасовками и обманом ожиданий.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян ответил на вопрос о подаче заявки на членство в ЕС. По его словам, в настоящее время это не обсуждается Ереваном, так как потребуется изменение ряда стандартов.

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      Екатерина Грищенко
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