Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 27 марта 2024Бывший СССР

В Армении ответили на вопрос о подаче заявки на членство в ЕС

Спикер парламента Симонян: Армения не обсуждает подачу заявки на членство в ЕС

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Армения не обсуждает подачу заявки на членство в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян, цитирует ТАСС.

«На данном этапе вопрос членства Армении в ЕС не обсуждается. Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», — сказал он.

По его словам, Армении предстоит сделать многое, чтобы страна, как Грузия или Турция, не ждала годами. Симонян уточнил, что нужно изменить ряд стандартов.

13 марта Европарламент принял резолюцию о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Европейские депутаты считают, что если республика будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса и продолжит путь последовательных реформ, то такие действия подготовят почву для трансформации в отношениях ЕС — Армения.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Киев ответил Германии на предложение заморозить военный конфликт на Украине

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше