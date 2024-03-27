В Армении ответили на вопрос о подаче заявки на членство в ЕС

Спикер парламента Симонян: Армения не обсуждает подачу заявки на членство в ЕС

Армения не обсуждает подачу заявки на членство в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян, цитирует ТАСС.

«На данном этапе вопрос членства Армении в ЕС не обсуждается. Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», — сказал он.

По его словам, Армении предстоит сделать многое, чтобы страна, как Грузия или Турция, не ждала годами. Симонян уточнил, что нужно изменить ряд стандартов.

13 марта Европарламент принял резолюцию о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Европейские депутаты считают, что если республика будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса и продолжит путь последовательных реформ, то такие действия подготовят почву для трансформации в отношениях ЕС — Армения.