Зеленский созвонился с премьером Японии

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Кисидой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.

В ходе разговора стороны обсудили состояние подготовки двустороннего договора по безопасности по итогам трех раундов переговоров.

Кроме того, Зеленский рассказал Кисиде о ситуации на поле боя, призвал усилить санкции против России, а также поблагодарил Японию стойкую поддержку Украины. «По состоянию на март Япония предоставила нашей стране более 12 млрд долларов финансовой поддержки и анонсировала дополнительную помощь на этот год», — говорится в сообщении.

Ранее Токио передал Киеву 118 миллионов долларов в рамках проектов Всемирного банка (ВБ). Средства будут направлены на восстановление системы здравоохранения и ремонт жилья.