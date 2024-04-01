Япония передала Украине средства на медицину и жилье

Минфин Украины сообщил о получении от Японии $118 млн в рамках проектов ВБ

Украина получила 118 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка (ВБ), направленных на восстановление системы здравоохранения и ремонт жилья. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства финансов республики.

Проекты носят название «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) и «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). На первый выделены 70 миллионов долларов, их потратят на возмещение расходов бюджета, понесенных по программе медицинских гарантий. Оставшаяся часть суммы пойдет на ремонты в домах.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщил, что во время боевых действий социальная сфера страдает сильнее всего, а привлеченные средства помогут правительству оказывать медицинскую помощь и восстанавливать разрушенную в результате ударов гражданскую инфраструктуру, в том числе многоквартирные и частные дома.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о получении Киевом 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития (Development Policy Loan).

До этого Минфин сообщал о том, что в скором времени на Украину поступят 100 миллионов долларов от Банка развития Совета Европы в рамках проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество». Он предусматривает компенсации 5,7 тысячи граждан Украины.