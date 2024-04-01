Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:32, 1 апреля 2024Экономика

Япония передала Украине средства на медицину и жилье

Минфин Украины сообщил о получении от Японии $118 млн в рамках проектов ВБ

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Украина получила 118 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка (ВБ), направленных на восстановление системы здравоохранения и ремонт жилья. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства финансов республики.

Проекты носят название «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) и «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). На первый выделены 70 миллионов долларов, их потратят на возмещение расходов бюджета, понесенных по программе медицинских гарантий. Оставшаяся часть суммы пойдет на ремонты в домах.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщил, что во время боевых действий социальная сфера страдает сильнее всего, а привлеченные средства помогут правительству оказывать медицинскую помощь и восстанавливать разрушенную в результате ударов гражданскую инфраструктуру, в том числе многоквартирные и частные дома.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о получении Киевом 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития (Development Policy Loan).

До этого Минфин сообщал о том, что в скором времени на Украину поступят 100 миллионов долларов от Банка развития Совета Европы в рамках проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество». Он предусматривает компенсации 5,7 тысячи граждан Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отследила место сборки украинской «Бабы-Яги». Где создавали и использовали эти дроны до попадания на фронт?

      Политолог рассказал о попытке Армении шантажировать Россию

      Россиян призвали чаще есть грейпфруты и брокколи

      Стало известно о заказе ВСУ на муляжи ЗРК Patriot

      Вучич ответил на нарушение воздушного пространства Сербии неопознанным объектом

      Япония передала Украине средства на медицину и жилье

      Четырехлетний мальчик насмотрелся кино и воткнул ножницы в голову сестры

      В Совфеде заявили о загнавшем себя в капкан из-за одного решения Зеленском

      Россияне создали игорный бизнес и получили с него почти 400 миллионов рублей

      Стала известна предварительная причина взрыва в российском кафе «Чайхана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше