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13:51, 27 марта 2024Экономика

Украина сообщила о помощи от Банка развития Совета Европы

Минфин Украины сообщил о получении €100 млн от Банка развития Совета Европы

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Власти Украины рассчитывают в скором времени получить 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства финансов республики.

Помощь будет выделена в рамках проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество», который утвержден административным советом 25-26 марта. Эти средства пойдут на компенсации более чем за две тысячи жилищных сертификатов.

Деньги позволят гражданам, потерявшим жилье в результате боевых действий в последние два года, приобрести новое. Замглавы ведомства Ольга Зыкова подчеркнула, что жилищный сектор остается одним из самых пострадавших. В общей сложности проект Home предусматривает компенсации 5,7 тысячи граждан Украины.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного, третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов. Средства пойдут на поддержку бюджета республики.

Год назад структура одобрила программу финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов на 48 месяцев. Спустя год в фонде удовлетворительно оценили действия Киева и достигнутые результаты в области экономического развития.

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      Платон Щукин
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