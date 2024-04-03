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10:03, 3 апреля 2024Из жизни

Жених застал невесту за перепиской с бывшим и отменил свадьбу

В Нигерии мужчина застал невесту за общением с бывшим по дороге на свадьбу

Фото: freestocks / Unsplash

В Нигерии жених отменил свадьбу после того, как застал невесту за общением с бывшим возлюбленным по дороге в церковь. Об этом сообщает GhPage.

Как рассказал свидетель происшествия Иньене Удо, торжественная процессия ехала к церкви, где все было подготовлено для начала церемонии. В этот момент жених увидел, что его будущая супруга увлечена перепиской со своим бывшим.

Мужчина тут же остановил процессию и заявил, что свадьба отменяется. Невеста начала умолять жениха все же пожениться, так как разговор, по ее словам, «был несерьезным». Однако нигериец заявил, что теперь не может быть спокоен за их брак и невеста обязательно изменит ему с бывшим.

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В свою очередь, Удо поддержал жениха. «Почему бы не выйти замуж за бывшего, если он был настолько хорош, что ты даже не можешь с уважением отнестись к особому дню?» — задался он вопросом. Мужчина также уверен, что если бы свадьба состоялась, то невеста впоследствии «показала бы, на что способна».

Ранее сообщалось, что в Китае жених узнал о беременности невесты и ударил ее во время свадьбы. Ссора между семьями жениха и невесты вспыхнула, когда те и другие собрались во Дворце бракосочетания.

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      Никита Савин
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