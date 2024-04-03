Женщина обратилась в больницу с жалобой на кашель и узнала о тяжелом диагнозе

В Великобритании женщина пожаловалась на кашель и узнала, что больна раком

Жительница Великобритании пожаловалась на постоянный кашель и узнала о тяжелом диагнозе. Об этом сообщает Manchester Evening News.

35-летняя медсестра Джоанна Келли из графства Большой Манчестер впервые почувствовала недомогание в декабре 2023 года и обратилась в больницу с жалобой на боли в ногах и груди. После обследования выяснилось, что в крови у Келли катастрофически маленькое количество тромбоцитов. Из-за этого у нее случилось пять внутримозговых кровоизлияний. Врачи решили, что причиной тяжелого состояния пациентки является одна из форм рака крови, и назначили ей химиотерапию.

Однако состояние Келли не улучшилось. Она начала страдать от постоянного кашля и болей во всем теле. После обширных обследований в марте женщина узнала, что тяжело больна. У Келли диагностировали вторичный рак кости. «Врачи не смогли найти причину возникновения первичного рака, который вызвал вторичный. Медсестры сказали, что никогда не видели ничего подобного. Джоанна не курит, не пьет, ведет здоровый образ жизни», — говорит Луиза Блэкмор, сестра бойфренда Келли.

Врачи заявили, что женщине осталось жить всего несколько недель. У нее останется 13-летняя дочь Мия. Девочке уже сообщили о неизлечимом заболевании матери.

За месяц до постановки диагноза Келли обручилась со своим партнером, 33-летним Крисом Райтом, и планировала свадьбу в ближайшем будущем. «Она очень семейный человек. Семья для нее — это абсолютное все, и она обожает Мию, она замечательная мать», — утверждает Блэкмор.

Несмотря на сильную боль, Келли настаивает, что не находится в критическом состоянии и не хочет занимать больничную койку, которая может понадобиться другим пациентам. «В этом вся Джоанна: она всегда ставит других на первое место», — сказала Блэкмор.

Ранее сообщалось, что жительница США обнаружила, что тяжело больна, благодаря селфи. 33-летняя Меган Траутвайн узнала о серьезном диагнозе в 2016 году, когда отправилась в путешествие.